朱立倫籲總統召開國是會議 共同討論國內外挑戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北30日電）國民黨主席朱立倫今天說，「為政以德，眾星共之；為政以暴，離心離德」，唯有德政才能名留青史，而暴政會遺臭萬年，他要提醒總統賴清德，為政以德，要有包容心；呼籲賴總統放民眾一馬，召開國是會議，共同討論國內與國際挑戰。

朱立倫今天下午在國民黨中常會指出，多達25萬的民眾26日上凱道，發出怒吼，這就是人民主場，這場活動是誰號召來的，就是那位坐在總統府裡的賴總統，但賴總統卻要大家去天安門抗議，以及發動檢調持續搜索、羈押，嚴厲對待在野黨。

朱立倫認為，賴總統在26日後並沒有改變，而且已經忘了自己是中華民國總統，忘了民眾賦予的權力是治國、團結台灣、安定社會、解決問題，而不是每天鬥爭，只為了自己的權力，以及民進黨能持續執政。

朱立倫說，「為政以德，眾星共之；為政以暴，離心離德」，唯有德政才能名留青史，而暴政會遺臭萬年，提醒賴總統，為政以德，要有包容心，民眾抗議的不只是獨裁，而是為政不能以德，不能包容任何的意見，也沒有認真努力讓民眾過好日子。

朱立倫表示，所謂好日子就是國家安定、社會安全、人民安心，但賴總統至今就職不到1年，國家有更安全嗎，兩岸兵凶戰危，台灣能源危機，經濟風暴就在眼前，讓大家看不到安全的台灣，社會也因為政治對立、朝野無法溝通造成動盪，這就是台灣的不安。

朱立倫也提到，美元、美債問題愈來愈嚴重，今天美元匯率再度大幅貶值，預估下月還會繼續貶值；他早就提醒6月有美債危機，以及台灣最可能受害，眼前有這麼多嚴重的挑戰，也多次呼籲賴總統召開國是會議，但賴總統就是置之不理。

透過 Google News 追蹤中央社

朱立倫呼籲賴總統放民眾一馬，召開國是會議，朝野一起坐下來，共同討論國內與國際挑戰，讓國家更安全，社會更安定，朝野溝通對話是執政者應做的事情。

此外，朱立倫說，明天是勞動節，但基層勞工非常委屈，台灣的經濟成果並沒有落實到勞工身上，至今普遍低薪、高風險，國民黨會全力支持勞工，放假是最基本的，國民黨會在立法院推動還假於民。（編輯：林興盟、翟思嘉）1140430