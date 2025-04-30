批綠政策跳票 民眾黨團：努力實踐柯文哲勞動政見

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（中央社記者郭建伸台北30日電）民眾黨團今天質疑，民進黨執政後勞動政策全跳票，不僅沒解決低薪高工時，職場霸凌還增加。黨團總召黃國昌說，雖然前民眾黨主席柯文哲未能當選總統，但民眾黨團努力在立院實踐政見。

明天是五一勞動節，民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷今天偕黨團成員、台灣電力產業工會理事長歐子銘、台灣電力公司台東區營運處企業工會理事長謝雪霞、台灣專科護理師產業工會理事長洪志祥等人舉行「揭穿民進黨軟爛慣老闆，糟蹋勞工真面目」記者會。

黃國昌質疑，面對勞保、勞退保障不足部分，民眾黨團認為必須將「勞保撥補」、「政府負最終給付責任」等入法，民進黨官員卻處處反對。

黃國昌說，柯文哲去年應時任總統蔡英文邀請赴總統府，喊話應對勞保與長照保險制度等召開國是會議，坐下來好好談，面對問題解決問題，才是真正保障勞工；只可惜言者諄諄聽者藐藐，民進黨政府依舊毫無作為。

他說，雖然柯文哲未能當選總統，但開出的勞工政見，民眾黨團立委努力在立院實踐。民眾黨和民進黨最根本的不同，就是民進黨專開芭樂票，而民眾黨說到做到。

張啓楷質疑，明天就是五一勞動節，民進黨一直說「勞工是他心頭最軟的那一塊」，結果根本是「軟土深掘的慣老闆」，不但沒解決低薪高工時，還多了職場霸凌問題。

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張啓楷說，民眾黨推動加薪二法已經三讀，讓職場薪資更透明、明定分潤共享經濟成長的果實，同時也修中小企業發展條例，企業替員工加薪，減稅額度由130%調至200%，員工企業雙贏。

他說，民眾黨更提案增訂家庭照護假，讓國人兼顧家庭與職場，接著增訂以「小時」為單位的親職假，並提出5/1勞動節、9/28教師節讓全國放假，避免「一家兩制」。（編輯：蘇龍麒）1140430