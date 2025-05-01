賴總統：感謝所有勞工付出 讓國家持續進步

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（中央社記者葉素萍台北1日電）今天是五一勞動節，總統賴清德感謝所有勞工的付出，讓國家持續進步。賴總統說，政府會繼續強化產業韌性，打造更堅實穩固的台灣，並持續推動各項政策，提升勞工的權益。

賴總統透過臉書發文感謝所有勞工在不同領域展現專業，為台灣注入更多活力。

他說，未來政府會繼續強化產業韌性，打造更堅實穩固的台灣，並持續推動各項政策，提升勞工的權益。

總統提到，今年基本工資連續第9年調升。接下來，要透過完善勞動基準、職業訓練以及勞資合作，鼓勵企業加薪、打造穩定且永續發展的勞動環境；透過減稅，讓勞工家庭的可支配所得提高。報稅季今天開跑，免稅額再提高，單身者年薪低於新台幣44.6萬元可以免稅。

賴總統說，近來，為了因應美國關稅政策的影響，行政團隊開啟傾聽之旅，聽取產業界意見後，上週通過了特別條例草案，要投入4100億元來支持產業發展、安定就業市場、照顧民生，並且強化國家整體韌性。

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他說，其中，在產業支持、安定就業方面的支援金額，從原本880億元提高到930億元。勞動部也推出了許多支持勞工的措施，特別是協助企業維持僱用安定，以及支持受衝擊的企業辦理職能訓練；政府也會媒合求職者參與職業培訓，希望減緩對於中高齡勞工的影響。

總統表示，他相信，企業愈穩定，勞工的工作愈穩定。因應國際情勢，政府一定做全體產業的後盾，再次感謝所有勞工的付出，讓國家持續進步。（編輯：翟思嘉）1140501