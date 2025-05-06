林佳龍率產官學訪德州 AI創新峰會致詞

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（中央社記者楊堯茹台北6日電）外交部長林佳龍今天率領由產官學研組成的訪問團赴美國德州，9日將出席「台灣-德州人工智慧創新峰會」並應邀致詞，此行以深化台美經貿關係為目標，協助台企進軍美國市場。

外交部上午發布新聞稿指出，林佳龍率領台灣區電機電子工業同業公會、AI創新應用聯盟及中華民國國際經濟合作協會等產官學研一行訪問美國德州，期間將出席9日在德州舉行的「台灣-德州人工智慧創新峰會」並應邀致詞。

外交部說明，林佳龍上任以來，積極推動「總合外交」，此行主要是進一步落實賴清德總統「深化台美經貿關係路徑圖」的「台灣投資美國隊、美國投資台灣隊」目標，以促成經濟上的「台美聯合艦隊」。利用新的台美分工模式，協助台灣企業進軍美國市場，並善用在地技術、資金與人才，融入美國創新生態圈。

外交部表示，此外，也希望透過第一線產官學研的意見交流，增進雙向投資，吸引美商來台投資，進而對台灣的產業創新發展有所助益。

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外交部說，此次訪問也期盼持續深化台灣與美國各州的交流，在賴總統上任後，已先後有德州州長艾波特（Greg Abbott）等6位州長率團訪台，以實際行動支持雙邊合作，有助提升台美經貿實質商機。

外交部提及，美國聯邦政府近年也三度發函，鼓勵全美各州及美國前五百大企業與台灣拓展關係，明確表達支持強化台美各層級、領域交往的立場。外交部期待藉由林佳龍與產業團訪問德州的行程，深化台灣與美方及德州在多項經貿領域的互利互惠夥伴關係。（編輯：萬淑彰）1140506