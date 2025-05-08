要學生拍罷免宣傳影片交作業 清大課程引爭議

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（中央社記者郭宣彣新竹市8日電）清華大學1名教師開基礎影像敘事課，卻要學生以此次罷免拍宣傳影片交作業引起爭議，學生質疑被迫接受政治傾向。清大校方表示，會釐清是否教學不當或偏離教育目的，依規處理。

有學生在社群媒體Dcard發文表示，基礎影像敘事課程為中文系選修、非通識，但授課教師卻要學生做宣傳「罷免」的影片企劃交作業。

這名學生說，自己並無任何政治立場，僅認為政治不應介入課程，一開始以為這門課只是單純在講電影，因很喜歡看電影於是選課，起初課程確實如此，後來卻連結罷免議題，難免讓學生有感被迫接受教師的政治傾向。

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對此國立清華大學透過文字表示，校方尊重教師在課程設計中的教學自主與專業判斷，但在引導學生進行課程活動時，應審慎處理涉及公共或政治性議題，避免使學生感受到不當壓力。

清華大學說，中文系已與教師瞭解課程安排的原意與實施狀況，也將聽取學生的反饋，釐清是否有教學不當或偏離教育目的情形，如有確切事證顯示課程執行不符教育原則，將依校內相關規定妥善處理，並協助學生維護其學習權益。（編輯：陳清芳）1140508