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國防部：第2批42輛M1A2T戰車 6月底前交運

2025/5/12 18:34
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（中央社記者楊堯茹台北12日電）繼首批38輛M1A2T戰車於去年12月交運，國防部證實，第2批42輛將於今年第2季前完成產製與交運，最後1批28輛於明年第1季完成。

根據國防部送抵立法院的解凍報告，陸軍自108年至116年編列新台幣405億2415萬9000元，向美籌購M1A2T戰車108輛及附屬裝備，依發價書規劃於113年至115年分批次交運，首批38輛已於113年12月16日抵台。

國防部指出，後續2批依期程規劃於今年第2季交運42輛、115年第1季交運28輛，全案裝備產製及交運均依計畫節點執行，進度正常。

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國防部說明，為使後續批次裝備交運順利，專案駐美聯絡官持續每2個月至美軍兵工廠實施稽核查驗，管控產製進度，確實管制美方於今年第2季、明年第1季完成戰車產製與運交。

國軍已正式啟動M1A2T戰車換裝訓練，預計下半年進行戰備，換裝訓練的尾聲會有相關鑑測，鑑測完回到駐地結合作戰計畫進行訓練，並進行測考後，接續才會成軍。（編輯：張均懋）1140512

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