駐外人事異動 亞太司長藍夏禮調升駐泰國代表

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（中央社記者楊堯茹台北28日電）外交人事異動，行政院今天核定，亞太司長藍夏禮調升駐泰國代表，這是他第二次派駐泰國，而駐聖克里斯多福及尼維斯大使林昭宏調任亞太司長。

總統府26日發布總統令，駐泰國代表張俊福已准退職，應予免職。行政院今天核定，遺缺由外交部亞東太平洋司長藍夏禮接任，駐聖克里斯多福及尼維斯大使林昭宏調任亞太司長，外交部總領事回部辦事陶令文接任駐聖克里斯多福及尼維斯大使。

藍夏禮是職業外交官，為台大大氣科學系學士、哈佛大學公共衛生學院環境衛生碩士。112年7月才回台任職亞太司長，不到兩年就再次外派，這次他第二次派駐泰國，另曾任駐印尼副代表以及駐聖文森大使等職務。

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藍夏禮對亞太事務熟悉，外交部去年率團參與太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum，PIF）時，主辦國東加王國疑遭中國施壓，延遲核發簽證給台灣代表團，不過在時任外交部政次田中光以及藍夏禮的努力，以及事前部署的3友邦協助下，成功取得簽證並順利與會。

陶令文同樣出身職業文官，畢業於台大國際貿易學系以及新聞研究所，曾派駐溫哥華、印尼等地，另曾任駐聖露西亞參事、駐布里斯本辦事處處長等職務。（編輯：翟思嘉）1140528