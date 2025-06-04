中正路改名 吳思瑤：改路名是地方權責中央未強推

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北4日電）內政部擬推中正路改名，引發地方反彈。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，改路名是地方政府權責，沒有共識前不宜強推，中央也沒有人要強推，為何拿改路名去為難內政部長劉世芳，不要主客易位。

中正路改名議題持續延燒，吳思瑤今天在民進黨團輿情回應記者會回應媒體詢問表示，改路名是地方政府權責，發動者非中央政府，中央只是當地方有申請時予以補助，沒有共識前不宜強推，中央也沒有人要強推，發動者是地方政府，為何拿改路名去為難劉世芳，不要主客易位。

吳思瑤表示，不過從此事件讓人深切面對與理解，轉型正義在台灣還有很漫長的路要走，對於要去除威權象徵符號與路名，顯然社會共識不足，這也讓人知道轉型正義的努力不能終止，即便要克服歧異，都要持續推動，因為這是立法院通過的法律。

吳思瑤指出，民進黨團的立場也很清楚，針對轉型正義部分，會持續強化社會教育，也需要匯聚社會共識，至於改路名這件事，如果沒有地方政府要發起，她認為這個話題就不需要無限擴散下去。

此外有媒體詢問，近來共諜案頻傳，行政院公布明年度施政方針，與今年相比，更加強調中國威脅，將全力推動總統賴清德所提17項國安與統戰因應策略。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳思瑤說，強化國家安全是所有中央、地方政府，甚至是防範共諜，人人有責，而在中共滲透越來越險峻下，任何法制工作、所有的政策配套都要強化，包括國防預算的投注也要提升。

吳思瑤指出，民進黨團已多次說明，每個會期都是國安會期，請在野立委支持國安法案，不要再擋，行政與國安部門也在盤點，未來會有更大規模、更全面的國安法案修訂，請在野黨立委當一個真正守護台灣的國會議員。（編輯：蘇志宗）1140604