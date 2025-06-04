中華電憑證遭Chrome移除 葛如鈞：數發部應究責

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（中央社記者陳俊華台北4日電）Google Chrome宣布，將移除預設信任中華電信於2025年7月31日後簽發的新憑證。國民黨立委葛如鈞今天說，這是國際信任與國家資安的核彈級危機，數發部應檢討、改善，並應究責、補償受影響的商家。

數位發展部今天表示，會透過契約關係，督促中華電信改善。

Google宣布Chrome將從2025年8月1日起，不再信任中華電信和NetLock頒發的TLS憑證。中華電信說，移除原因是部分程序未能在Chrome新政策要求的時限內調整完成，中華電信預期2026年3月完成，但所有在2025年7月31日前發行的憑證均不受影響。

葛如鈞下午在國民黨立法院黨團舉行記者會時表示，這是國際信任與國家資安的核彈級危機，但現在都還沒解除，Chrome在全球市占率第一、約65%，是非常嚴重的事件，政府若不正視、補救，使用中華電信數位憑證的金融服務、電商網站，恐跳出不安全的網站警示。

葛如鈞說，民眾使用網路銀行、電子支付等需高度安全性功能時，可能因安全警告而被封鎖。中華電信還說影響僅限於Chrome，使用蘋果、微軟瀏覽器者不受影響，竟暗示人民「不要用Chrome就好了」，甚至還幫其他瀏覽器廣告。

葛如鈞指出，Google稱中華電信一連串合規失敗、改進承諾無法兌現、對公開揭露事件缺乏具體報告、無法取得可見進展，台灣最大的官股電信公司竟敷衍了事，數位憑證被Google撤銷後，其他瀏覽器很可能跟進、比照辦理。

葛如鈞表示，數位發展部應負起責任檢討、改善，國家安全、資通安全不是口號。數發部要大家使用雙憑證，但申請憑證要錢、更新憑證也要費用，現在處理7月31日前過期的，那7月31日以後會過期的處理了沒，若民眾網站被阻隔，誰要負責、下台。

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葛如鈞說，數發部稱與中華電信只有契約關係，而非督導關係，這就是推卸責任；這件事嚴重涉及資安、國安，網站憑證出現問題，民眾分不出哪個網站可信，難道不是資安問題嗎。

他說，政府應究責、補償，因這件事會影響消費者對平台的安全信任，也會影響商家信譽，更有資安疑慮，業者若緊急更換數位憑證，將面臨轉換空窗期、失去長期累積的用戶與商譽，誰來賠償、補助他們申請多張憑證。（編輯：蘇龍麒）1140604