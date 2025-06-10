三重銀新未來城案闖關 須提供500戶只租不售

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（中央社記者賴于榛台北10日電）歷時4年餘，內政部都委會今天通過新北市三重的銀新未來城變更案，未來新北市政府在這塊三重區碧華國中舊校區土地推動的都市計劃變更案，必須提供至少500戶只租不售的全齡友善居住設施、設置日間照顧中心，並要建立租金水準監管機制。

內政部國土署都市計畫委員會會議今天通過三重銀新未來城都市計畫變更案計畫案，此案為三重區碧華國中舊校區土地，面積2.88公頃，因公有土地屬於公共財產且攸關民眾權益，為確認開發符合公共性、社會性與公益性的原則，專案小組審議達4年多。

國土署會後透過新聞稿指出，今天決議包括新北市政府必須提供至少500戶只租不售的全齡友善居住設施、設置日間照顧中心收托至少120人與住宿式長照機構至少200床，並建立租金水準監管機制，以此避免市場租金失控，以及高單價的出租住宅、長照服務對一般民眾造成排擠，同時考量周邊生活需求，計畫也將提供對外開放的停車位300席及托育中心、綠地等設施空間與服務。

國土署說，市府在專案小組承諾前述各項衛生醫療社福用地的具體使用內容及比例，應納入計畫書內敘明，以作為後續BOT招商的規範條件，並請儘速辦理再公開展覽作業。

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為避免未來出現高單價的出租住宅及長照服務，而衍生BOT疑慮與爭議，都委會會中也要求新北市政府強化此案民間投資控管機制，後續於都市計畫書內設定合理的投資興建先後時程，並在正式公告招商文件且簽約完成後，再檢具變更主要計畫書、圖，報由內政部核定後方可發布實施。

此外，國土署建議新北市政府可依都委會委員意見，再強化BOT的公共性與公益性、防救災計畫以及具體承諾事項等，讓社會弱勢族群保障比例可由現行的5%再提高相關比例，擴大對弱勢族群的照顧。（編輯：翟思嘉）1140610