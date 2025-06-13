藍白連署修憲案廢監院 黃國昌：達29立委門檻已送案

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（中央社記者郭建伸台北13日電）藍白聯手提出廢除監察院的修憲提案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天透過臉書表示，廢除監察院的修憲提案連署已跨越29位立委法定門檻，正式送案。感謝國民黨立委連署支持，請立法院長韓國瑜立即組成修憲委員會。

民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強提出憲法增修條文第3條、第4條及第7條修正草案，除了明定廢除監察院，還要將憲法中有關監察院、審計部職權業務移至立法院，且配合廢除監察院，行政院於會計年度結束後4個月內，應提出決算於立法院。

立法院今天一早舉行國是論壇時，民眾黨8位立委紛紛登記發言，力促要廢除監察院。待國是論壇結束後，黃國昌偕黨團成員舉行「要修憲廢監院 、DPP別再騙」記者會。

黃國昌表示，廢除監察院是民眾黨長期以來的主張，也是前黨主席柯文哲在2024年競選總統時的政見，過去民眾黨團因為在立法院席次不足，無法單獨提出修憲提案，但今天正式啟動廢除監察院修憲案連署。

黃國昌表示，修憲案達到連署門檻後，將正式向院會提出修憲案，成案後將拜託立法院長韓國瑜立即組成修憲委員會，完成廢除監察院提案。

黃國昌批評，台灣民眾受夠這群巨嬰監委當執政黨鷹犬打手，有關濫用公務車，監察院聲稱會內部行政調查，但多數民眾早已對監委失去信任，若這群監委仍不知所進退，還繼續賴在位置上領薪餉，甚至發出「何不食肉糜」的抱怨，就意味監察院喪失存在價值。

黃國昌表示，今天提出廢除監院修憲提案後，有很多國民黨立委表達支持也願意連署，他很感謝國民黨立委。

媒體詢問，國民黨主席朱立倫曾說考監兩院長期功能不彰，在不動憲法之下以刪減凍結預算方式都是方法，這次提案是否與國民黨談好。

黃國昌表示，這件事他沒有跟朱立倫交換意見，但相信廢除監察院，有很多在野立委支持。

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記者會結束後，黃國昌透過臉書表示，廢除監察院的修憲提案連署已跨越29位立委法定門檻，已經正式送案。

據「憲法」增修條文，憲法之修改，須經立法院立法委員1/4之提議，3/4之出席，及出席委員3/4之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之。現行的立委總人數為113人，民眾黨團表示，此次提案共獲得31位立委支持。（編輯：翟思嘉）1140613