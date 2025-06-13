加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／賴總統出席故宮「大都會博物館名作展」開幕記者會
首頁 / 政治

藍白連署修憲案廢監院 黃國昌：達29立委門檻已送案

2025/6/13 13:57（6/13 14:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民眾黨主席黃國昌（圖）13日在立法院受訪時說，目前不清楚總統賴清德18日是否會針對重大議題與在野領袖共商國是，還是僅進行國安簡報。至於是否出席或要直播才出席，黃國昌僅表示，現在沒掌握完整資訊。中央社記者謝佳璋攝 114年6月13日
民眾黨主席黃國昌（圖）13日在立法院受訪時說，目前不清楚總統賴清德18日是否會針對重大議題與在野領袖共商國是，還是僅進行國安簡報。至於是否出席或要直播才出席，黃國昌僅表示，現在沒掌握完整資訊。中央社記者謝佳璋攝 114年6月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北13日電）藍白聯手提出廢除監察院的修憲提案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天透過臉書表示，廢除監察院的修憲提案連署已跨越29位立委法定門檻，正式送案。感謝國民黨立委連署支持，請立法院長韓國瑜立即組成修憲委員會。

民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強提出憲法增修條文第3條、第4條及第7條修正草案，除了明定廢除監察院，還要將憲法中有關監察院、審計部職權業務移至立法院，且配合廢除監察院，行政院於會計年度結束後4個月內，應提出決算於立法院。

立法院今天一早舉行國是論壇時，民眾黨8位立委紛紛登記發言，力促要廢除監察院。待國是論壇結束後，黃國昌偕黨團成員舉行「要修憲廢監院 、DPP別再騙」記者會。

黃國昌表示，廢除監察院是民眾黨長期以來的主張，也是前黨主席柯文哲在2024年競選總統時的政見，過去民眾黨團因為在立法院席次不足，無法單獨提出修憲提案，但今天正式啟動廢除監察院修憲案連署。

黃國昌表示，修憲案達到連署門檻後，將正式向院會提出修憲案，成案後將拜託立法院長韓國瑜立即組成修憲委員會，完成廢除監察院提案。

黃國昌批評，台灣民眾受夠這群巨嬰監委當執政黨鷹犬打手，有關濫用公務車，監察院聲稱會內部行政調查，但多數民眾早已對監委失去信任，若這群監委仍不知所進退，還繼續賴在位置上領薪餉，甚至發出「何不食肉糜」的抱怨，就意味監察院喪失存在價值。

黃國昌表示，今天提出廢除監院修憲提案後，有很多國民黨立委表達支持也願意連署，他很感謝國民黨立委。

媒體詢問，國民黨主席朱立倫曾說考監兩院長期功能不彰，在不動憲法之下以刪減凍結預算方式都是方法，這次提案是否與國民黨談好。

黃國昌表示，這件事他沒有跟朱立倫交換意見，但相信廢除監察院，有很多在野立委支持。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

記者會結束後，黃國昌透過臉書表示，廢除監察院的修憲提案連署已跨越29位立委法定門檻，已經正式送案。

據「憲法」增修條文，憲法之修改，須經立法院立法委員1/4之提議，3/4之出席，及出席委員3/4之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之。現行的立委總人數為113人，民眾黨團表示，此次提案共獲得31位立委支持。（編輯：翟思嘉）1140613

#黃國昌
#監察院
#民眾黨
#立法院
#朱立倫
#國民黨
#韓國瑜
民眾黨立法院黨團總召黃國昌（中）等人13日在立法院議場外舉行「要修憲廢監院、DPP別再騙」記者會，說明提出廢監院修憲連署，連署完成將向院會提出修憲案。中央社記者謝佳璋攝 114年6月13日
民眾黨立法院黨團總召黃國昌（中）等人13日在立法院議場外舉行「要修憲廢監院、DPP別再騙」記者會，說明提出廢監院修憲連署，連署完成將向院會提出修憲案。中央社記者謝佳璋攝 114年6月13日
黃國昌
民眾黨團提立院延會至8/31 綠批替藍撐司法保護傘黃國昌：府邀國安簡報或與總統共商國是 目前資訊不明
韓國瑜
接見德經處代表 韓國瑜：盼持續推動台德交流合作韓國瑜：台灣匯集三大文明 展現旺盛生命
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：