貿協：德黑蘭台貿中心助6僑民撤離 以伊最壞情況已過

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（中央社記者劉千綾台北25日電）外貿協會董事長黃志芳今天出示德黑蘭台灣貿易中心主任孫經權在伊朗戰地的第一手照片，表示德黑蘭台貿中心做為台灣在當地唯一代表機構，孫經權已協助6名台灣人撤離，現在當地仍有5名台灣人。他說，美國介入以伊戰爭調停，最壞情況已經過去。

以色列和伊朗雙雙表示，會遵守美國總統川普率先宣布的停火協議，據報兩國也將陸續開放領空。

黃志芳上午出席2025年台北國際食品系列展受訪表示，貿協在伊朗、以色列皆設有台貿中心，其中德黑蘭台貿中心為台灣在當地唯一代表機構。以伊戰爭爆發後，孫經權已幫助6名在伊朗經商、研究的台灣人經由陸路撤出伊朗。

黃志芳現場也分享孫經權第一線在伊朗記錄戰火的照片，包括伊朗當地人撤離景象，以及德黑蘭一棟大樓遭轟炸後的慘狀。由於德黑蘭台貿中心辦公室位置鄰近伊朗國營電視台，因此孫經權在戰事初期先撤離到伊朗南部，現在已回到德黑蘭郊區相對安全的地方。

黃志芳表示，伊朗還有包含孫經權等5名台灣人，大部分是家庭因素留在當地，他除了交代孫經權注意人身安全，也要盡保僑、護僑的責任，留在當地的台灣人若有需要，孫經權也會提供幫忙。

以色列方面，黃志芳表示，由外交部駐處統籌負責撤僑事宜，以色列台貿中心配合以色列政府規定在家辦公，運作不受影響。

黃志芳進一步指出，今年邀請的海外買主有5位來自以色列，不過因為中東衝突，這5名買主無法親自來台，貿協也安排他們與台灣業者視訊洽談，希望減少戰爭對商務活動的影響。

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媒體詢問，以伊戰爭若延長，對全球經濟的衝擊。黃志芳表示，持續觀察中東情勢，現在美國介入戰爭調停，相信最壞情況已經過去了。先前曾評估最壞的情況為荷莫茲海峽遭封鎖，對全球能源運輸會有嚴重影響，國際油價會飆漲，對世界經貿可能造成災難性後果。

貿協中東地區駐點包括伊朗德黑蘭、以色列特拉維夫、阿拉伯聯合大公國杜拜、沙烏地阿拉伯利雅德等地設有台貿中心，德黑蘭台灣貿易中心為台灣在當地唯一代表機構。（編輯：萬淑彰）1140625