114年建築師、技師等考試 11/15起舉行

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（中央社記者高華謙台北26日電）考試院會今天通過，民國114年專門職業及技術人員高等考試建築師、25類科技師（含第二次食品技師）、大地工程技師考試分階段考試，以及普通考試不動產經紀人、記帳士考試，11月15日至17日在6個考區同時舉行。

考試院透過新聞稿表示，6個考區包括台北、台中、台南、高雄、花蓮及台東。

考試院說明，考試設高等考試建築師、土木工程技師、水利工程技師、結構工程技師、大地工程技師、測量技師、環境工程技師、都市計畫技師、機械工程技師、冷凍空調工程技師、電機工程技師、電子工程技師、資訊技師、化學工程技師、工業工程技師、工業安全技師、職業衛生技師。

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考試院表示，還有食品技師、農藝技師、園藝技師、林業技師、畜牧技師、水產養殖技師、水土保持技師、應用地質技師、交通工程技師、大地工程技師（二）（應大地工程技師考試分階段考試第二階段考試）等27類科；普通考試設不動產經紀人、記帳士等2類科，合計29類科。

考試院指出，有關各類科考試方式、應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，都分別依照各相關考試規則辦理，相關資訊將自7月18日起載明於應考須知及考選部網站，並預訂自8月5日起至8月14日開放於國家考試網站報名資訊系統報名。（編輯：張若瑤）1140626