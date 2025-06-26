加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／最新全球和平指數出爐 台灣仍穩居前段班
首頁 / 政治

中科院與民間合作 研製護膝肘、防彈等個裝提升戰力

2025/6/26 18:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北26日電）中科院今天指出，民國102年運用武器系統減震技術，移轉至民生產業，攜手民間廠商歐都納開發吸震科技，先後成功研製戰鬥型護膝護肘、防彈背心吸震片等裝備合計超過70萬套，提升國軍整體戰力。

中科院今天發布新聞稿指出，102年運用武器系統減震技術移轉至民生產業，歷經2年開發出「能量消散膠體材料（Energy Dispersion Gel Material, EDGM）」，並融合歐都納的EVA發泡技術，不僅保留EVA材料的輕量、彈性與耐用等特性，更將吸震性能提升至全新層次。

中科院表示，105年與歐都納公司簽署「合作意願書暨生產技術合約」，共同開發無毒環保EDGM-EVA發泡技術製程，先後成功研製戰鬥型護膝護肘、防彈背心吸震片、舉重用減震減噪墊片、E.O.D防爆背心、防爆毯等產品，期間也申請並獲得14件國內、外發明與新型專利，以及1項歐盟CE的認證，未來可運用於國防、醫療、運動等產業，展現軍民通用科技發展應用典範。

針對開發國軍個人裝備，中科院說明，105年起接受國防部軍備局及陸勤部委託開發國軍個人裝備，期間陸續尋求國內相關產業合作機會，最後由歐都納脫穎而出，共同合作產製戰鬥型護膝護肘、ⅢA級防彈背心吸震片、Ⅲ級防彈背心吸震片、E.O.D防爆背心及防爆毯等裝備，合計超過70萬套。

至於其他民生領域，中科院表示，近年接受國家訓練中心委託，為舉重國手開發具減噪、減震效果的舉重墊，避免選手因長期訓練，造成耳膜及肢體上的傷害。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中科院說明，這款國防科技材料，也獲舉重國手郭婞淳團隊青睞，量身訂製粉紅色專屬地墊，協助選手一「舉」奪牌，這項成果於國訓中心精準運動計畫中，具體展現軍民通用科技研發能量。

中科院表示，未來將持續拓展與不同領域技術夥伴的合作，並延伸至更多應用民生領域，肩負起守護民眾的職責。（編輯：林克倫）1140626

#中科院
#軍備局
#國防部
#國訓中心
#歐盟
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：