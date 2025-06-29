侯友宜：在野黨監督政府 是民主自由常態機制

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（中央社記者劉冠廷台北29日電）罷免投票將於7月26日舉行，侯友宜今天首度跨區，陪同國民黨立委王鴻薇掃街拜票。他表示，在野黨監督政府，是民主自由常態機制，為人民發聲、貫徹人民需要，是負責的態度，應該與人民站在一起，努力監督政府，讓國家發展更好。

侯友宜上午受邀到北市謙和市場替國民黨立委王鴻薇助講、掃街拜票，他在受訪時被問到兼任民進黨主席的總統賴清德昨天在民進黨全代會上宣示與發起罷免的公民同行一事，並未正面回應。

侯友宜表示，在野黨監督政府，是民主自由的常態機制，為人民發聲、貫徹人民需要，也是負責的態度，所以與人民站在一起，努力監督政府，讓國家發展更好，大家一起努力向前走。

至於若大罷免失敗，賴總統是否要負責，侯友宜說，任何人都要為這次的發起負責任。

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此外，談到新北市選委會辦理罷免事宜時提及「踴躍投票」，遭中選會刪除「踴躍」二字，侯友宜強調，大家站出來，公民參與，踴躍投下神聖的一票。

對於近日第二度到謙和市場掃街拜票，王鴻薇表示，這次面對大罷免，就是以街頭巷戰的方式應對，謙和市場的文昌宮香火鼎盛，而侯友宜過去在中山區很長一段時間，非常受歡迎，她過去補選立委第一次掃市場，就是請侯友宜一起到謙和市場，這樣好的經驗繼續傳承下去，也感謝侯友宜在百忙中前來幫忙。（編輯：林淑媛、楊蘭軒）1140629