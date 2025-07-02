黃國昌致函黨員 全力奧援反罷免籲7/26投不同意

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（中央社記者郭建伸台北2日電）迎戰大罷免，民眾黨主席黃國昌今天下午向黨員寄信，指出黨公職全力奧援新竹市長高虹安（停職中）及24位在野立委面臨的無差別罷免案，並呼籲支持者對民進黨發動的大惡罷於26日投下不同意票。

民眾黨今天舉行中央委員會，黃國昌於會後發表「為台灣民主行動、為司法正義奮鬥」聲明，並同步將聲明向黨員寄發。

黃國昌在聲明中指出，他已經正式在民眾黨中央委員會上宣布，全體黨公職全力奧援高虹安以及在野24位立委面臨的無差別罷免案，對民進黨發動的大惡罷說不。

黃國昌表示，自去年520總統賴清德上任以來，台灣引以為傲的民主法治急遽倒退，社會也因為民進黨惡意散布仇恨、操作對立，而愈加撕裂。賴總統恣意濫權，面對不同意見，即以「青鳥會飛出來」恫嚇人民，肉搜、獵巫、網路霸凌盛行，民進黨立委更親自向民眾示範如何「公審」無辜民眾。

黃國昌說，更令人不寒而慄，「司法工具化」在賴總統主政下達到極致，利用司法追殺政敵、整肅異己，不僅製造寒蟬效應，更直接拔除賴總統眼中的「雜質」；民眾黨前黨主席柯文哲遭羅織入罪，毫無金流證據、只有「某時地」，被濫權關押超過9個月，正是賴總統向台灣社會赤裸展示如何操弄司法追殺政敵。

黃國昌表示，更令人憤怒且難過的是檢察官「鷹犬化」愈加嚴重，為完成「上面」所交代的任務，不惜違反法令，恫嚇、脅迫被訊問人，甚至是強加嫁禍之詞在偵訊筆錄之中；國家機器的違法濫權，逼死一條寶貴的生命，當台北市前副市長彭振聲撕心裂肺喊出「這個國家怎麼了」，對於司法改革的急迫性，就如同一塊沉重的責任，督促他們不能停下腳步。

黃國昌表示，上任超過一年的賴總統，除了讓台灣社會撕裂到前所未見的境地，執政成績卻一片蒼白；賴總統不僅不思反省，反而變本加厲，以「團結」為名的演講，將反對者斥為「雜質」，專制獨裁的心態表露無遺。

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黃國昌強調，此時此刻，台灣正面臨關鍵的選擇，民進黨發動的大惡罷，就是要消滅任何監督制衡的力量，一旦讓民進黨得逞，將無法停下賴總統將台灣帶往專制獨裁的道路，所有的制度改革、福國利民法案將被翻盤沒收，台灣的民主法治亦將土崩瓦解；我們無法容忍，民主前輩用血淚換來的自由民主葬送於此，更無法接受，下一代不能再腳踏這片民主的土地，呼吸自由的空氣。

黃國昌表示，他要拜託所有支持柯文哲、民眾黨及台灣民主法治的好朋友，一起為台灣民主起身行動，一起為司法正義勇敢奮鬥；7月26日星期六，請大家一定要出門投票，投下「不同意罷免」，守住監督制衡的力量，守護民主法治的火苗。（編輯：林興盟）1140702