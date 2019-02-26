喜悅展示歐洲首輛5G概念車 汽車業可望成5G大客戶

（中央社巴塞隆納25日綜合外電報導）西班牙喜悅汽車（SEAT）今天表示，汽車製造商將成為下一代電信網路的一大客戶，有助於讓5G投資合理化，但如果要讓這項技術發展成功，需要更多創新。

布建5G網路可望讓汽車與家電用品等設備連網，但需要挹注大量投資，至於5G能否讓各種創新獲利以及如何達成這個目標，電信業也在試圖取得共識。

福斯汽車集團（Volkswagen）旗下的喜悅執行長梅奧（Luca de Meo）說，目前應用範圍「十分有限」，接著他在巴塞隆納全球行動通訊大會（Mobile World Congress）揭示他所稱的歐洲第一輛5G概念車。

但他說，讓車子連結乘客的手機、外部基礎設施或零售商，可能將帶來價值數十億美元的交易。

梅奧告訴路透社：「我個人認為，汽車業在讓投資5G合理化上將扮演舉足輕重的角色，因此我們將是一大客戶，但我們必須要有創造力。」

他說：「我們必須從事實驗、探究功能性，希望市場會說，好，我想買一輛這樣的車，因為這可以防止意外發生或可以看到死角，我很重視這點，我買單。」

梅奧說，5G有助於讓自動駕駛慢慢發展起來，而感測技術安裝成本現已降低下來。這個市場2020年預計將價值950億美元（約新台幣2兆9222億元）。

不過，基於道德議題、基礎設施問題及傳統汽車如何跟無人駕駛車共存，很難說這個市場何時才能成功發展起來。

喜悅預期，下一代Minimo概念車將能配備L4級別的自動駕駛技術，每天行駛於各大城市。Minimo是一種電動車，可讓一名乘客坐在駕駛後面。

梅奧說：「我們看到汽車共享平台的發展潛能。」他又說，如果車子可以追蹤，成本能降低50%，無須移車且可持續行駛，因此無須支付停車費。（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1080226