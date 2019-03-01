美玉姨秒破解假訊息 聊天機器人對話商機正夯

（中央社記者吳家豪台北1日電）隨著人工智慧（AI）發展，聊天機器人（chatbot）應用遍地開花，從語音助理、電商客服到預約系統等，而聊天機器人「一對一」互動方式所開啟的「對話商機」，也成為全球電商、科技大廠與開發者必爭之地。

聊天機器人在國外發展多年，其中一項知名應用就是微軟在2014年開發的人工智慧聊天機器人「小冰」，不但會創作詩集，還推出網路直播節目，把科技變得更有溫度。

相較於Google開發的Duplex技術能透過Google助理打電話訂餐廳，主要協助用戶解決問題，微軟「小冰」以陪伴與關懷為主，能以中文對談，講話也很有「人味」，知道何時要禮貌性地停頓，以及何時應該打斷對方給予提醒。

在台灣，也有令人眼睛一亮的聊天機器人，例如總統蔡英文推薦的「美玉姨」專門在LINE群組幫長輩澄清假訊息，另外TaxiGo透過LINE平台叫車，方便又快速，也廣受歡迎。

美玉姨自去年12月上線至今，短短不到半年，LINE好友已超過11萬5千人。

美玉姨擅長即時查詢、破解謠言，也樂於接受邀請加入LINE群組，為長輩們分析每個轉傳，並搜尋曾被澄清的網路假訊息；美玉姨開發者Carol Hsu說，美玉姨只是一個簡單應用，養分來自非營利組織g0v（零時政府）Cofacts「真的假的」專案。

Carol Hsu說，美玉姨主要功能是快速釐清謠言，所以不允許使用者新增任何資料；美玉姨會從資料庫裡搜索數筆類似的資料做全文比對，挑選內容相似程度最高的那篇來回應用戶。

例如用戶貼了一則連結或文章，美玉姨會比對資料庫裡相似度8成以上的資訊告訴發問者，貼來的訊息（內容）是真或假的，如果找不到相似內容，或者訊息相似度不到8成，美玉姨就不回應。

除了破解假訊息的美玉姨，提供叫車服務的TaxiGo是另一款聊天機器人，TaxiGo用戶透過LINE或Facebook叫車，不必下載App，不用註冊，只要完成手機驗證、建立常用地址，就可完成叫車，而且可在線上刷卡或用現金支付。

截至2018年12月，TaxiGo服務用戶已突破30萬人，累積行程逾100萬趟、里程數超過600萬公里，合作車輛超過4000台。（ 編輯：陸倩瑤）1080301