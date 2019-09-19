宏達電區塊鏈手機 首創內建比特幣錢包

（中央社記者江明晏台北19日電）宏達電積極布局區塊鏈市場，今天宣布EXODUS 1和比特幣交易所Bitcoin.com合作，將成為第一支內建比特幣現金（BCH）錢包APP的智慧機，省去使用者還得另外前往應用程式商店下載加密錢包的麻煩。

宏達電說明，HTC原生的Zion Vault錢包可提供BCH交易簽署功能，透過密鑰管理功能和可信的使用者介面（Trusted UI），為使用者提供安全可靠的BCH交易。

對此，HTC首席去中心化長陳信生（Phil Chen）表示，Zion Vault可提供BCH硬體層級的支援，使安全性與BCH區塊鏈的發展攜手並進，成為支付管道和平台的主要選擇。

宏達電指出，EXODUS 1是一款開創性裝置，結合智慧型手機技術與區塊鏈技術，成為史上第一款的原生Web 3.0 裝置，讓安全性和資料隱私重新回到使用者的掌控之中。現有的EXODUS 1使用者即日起可開始更新手機，透過 Bitcoin.com Wallet啟用最新的BCH服務；至於後續新推出的EXODUS手機，則是會直接預先載入該服務。

Bitcoin.com 和HTC的這項合作計畫，是令加密貨幣和區塊鏈邁向普及化過程的其中一環，HTC將於今年下半年推出的EXODUS 1s繼續朝這個目標邁進。雙方另一項合作計畫是，EXODUS 1和即將推出以高性價比為導向的EXODUS 1s，皆可在 Bitcoin.com上購得。

Bitcoin.com執行董事維爾（Roger Ver）補充說道，Bitcoin.com與HTC的合作，將讓全世界所有的EXODUS使用者，都能像點對點數位現金一樣地使用比特幣現金。

宏達電指出，EXODUS 1s也將成為首支原生擁有全節點功能的智慧型手機，其中包含完整的比特幣區塊鏈；擁有全節點才是完全隱私地使用比特幣的唯一途徑，全節點同時也是保障比特幣未來發展的關鍵。未來的合作計畫包含使用BCH支付時，可享有各種折扣優惠。（編輯：楊凱翔）1080919