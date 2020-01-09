資策會：CES展聚焦家用機器人和擴增實境

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）美國消費性電子展（CES）登場，資策會MIC表示，展會聚焦智慧健康、家用機器人、擴增實境（AR）等解決方案。

資策會產業情報研究所（MIC）資深研究團隊表示，未來運動應用的主流趨勢，結合虛擬模擬與實際動作，在娛樂中達到運動效果；照護應用針對老人、幼兒等提供客製化服務。

MIC資深產業分析師吳駿驊指出，智慧健康廠商整合蒐集大數據與人工智慧（AI）技術，未來智慧健康多元需求將為中小型新創業者帶來商機。

家用機器人也是此次CES展會焦點，MIC表示，相關應用結合影像感測與AI技術，提供陪伴、照護與家電控制等功能。近年韓系大廠也投入產品研發。

MIC資深產業分析師許桂芬指出，隨著導入AI技術，家用機器人將提供更多功能，包含居家清潔、環境監測、空氣清淨、陪伴、照護等。

今年CES展會，AR廠商參展規模明顯增多，MIC資深產業分析師林巧珍指出，現場觀察到不少新創業者企圖從B2B應用市場起步，目標朝向AR眼鏡取代手機發展。

另外，參展AR廠商多為解決方案供應商，未來可透過AR軟體開發平台、數據分析服務等，作為主要獲利來源。（編輯：張均懋）1090109