AI打破空間限制 幫醫生聽見肺炎的聲音

（中央社記者蘇思云台北26日電）疫情升溫，醫護人員如何保存戰力也成為各國防疫關鍵。聿信醫療團隊結合AI與電子技術，打造「AI連續輔助聽診系統」，讓醫生隔空診斷病人，減少感染機會，又能改善療法。

科技部今天公布「台灣10家最酷科技新創」，聿信醫療也獲選其中。隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）爆發，聿信開發的「AI連續輔助聽診系統」可遠端掌握患者肺部呼吸情形，已應用在台灣北部醫學中心與美國加州醫學中心。

傳統聽診器約300公克，醫師必須與病人面對面才能聽到呼吸狀況，但疫情期間，如果醫師穿上隔離衣，耳朵被蓋住就無法聽診，長時間身在病房，也會提高醫師被感染風險。

這項「AI連續輔助聽診系統」，讓醫護人員把貼片貼到病人胸口偵測呼吸狀況後，透過僅13公克的微型聽診器與貼片，連上能跑得動AI技術的手機，就能離開病房，讓儀器完整紀錄呼吸聲，把資料傳送給另一個空間的醫師做診斷。

系統在台大醫學院及亞東醫院的臨床研究中，已證實能正確監測呼吸速率、氣喘音、痰音、囉音等肺部異常音，幫醫護人員進行早期診斷。

聿信醫療共同創辦人、現為亞東醫院心血管加護病房兼任主治醫師的許富舜表示，目前系統應用在一般的呼吸照護病房與麻醉手術中，除了肺炎病患外，連續呼吸監測在非插管麻醉手術，也是醫療準則中的重要要求，可以降低手術意外事件的發生機會。

背後原理奠基在過去醫院臨床測試中，系統記錄下1800人次的「呼吸聲音資料」，團隊延攬2位主治醫師、5名呼吸治療師全職參與，協助做「資料標記」與AI訓練，判斷哪些呼吸聲「異常」。之後當儀器記錄病人呼吸聲後，跟既有資料做比對，幫醫師調整療法。

許富舜表示，如果肺部情況惡化時，醫師可以打破時間與空間限制，馬上透過病人呼吸聲了解即時病況，「決定要做氣切或是不要提早拔管，調整治療決策。」

目前，團隊共有18名全職員工，系統的抗噪聽診器也在今年2月取得北美專利。（編輯：林孟汝）1090326