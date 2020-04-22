臉書砸1716億投資印度Reliance Jio

（中央社新加坡22日綜合外電報導）社群網站龍頭臉書今天宣布，公司將投資印度信實工業公司（Reliance Industries Ltd）旗下電信事業分支57億美元（約新台幣1716億元），成為Jio Platforms Limited的股東。

路透社報導，臉書（Facebook Inc）表示，將聚焦在旗下通訊軟體WhatsApp和信實的電子商務合資企業JioMart合作，以利使用者和小型企業的連結。

Jio在聲明中表示，臉書將取得Jio Platforms的9.99%股權。

根據媒體報導，WhatsApp已獲准在印度推出電子支付服務，將和Google Pay與Paytm等對手競爭。

WhatsApp在印度擁有4億用戶，在當地智慧型手機市場占有率近80%。印度已成為WhatsApp的最大市場。

信實資訊通信公司（Reliance Jio）是印度億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）麾下快速成長的電信事業，2016年底才開始營運。

英國「金融時報」上月披露，臉書正在和Jio洽談入股10%，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情下的全球旅行禁令而中斷。（譯者：劉淑琴/核稿：張曉雯）1090422