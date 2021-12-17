Meta披露6家公司從事駭客任務 近5萬用戶受波及

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臉書母公司Meta指控，6家私人監控公司從事駭客任務或其他濫用權利的行為。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）臉書（Facebook）母公司Meta Platforms Inc今天披露，6家私人監控公司從事駭客任務或其他濫用權利的行為，稱他們對其平台約5萬名用戶進行攻擊。

Meta與間諜公司爭鬥之際，美國科技公司、美國國會議員及拜登政府正採取更全面的行動，打擊數位間諜服務的提供者，尤其是以色列的間諜軟體公司NSO集團（NSO Group）。在揭露NSO的技術是怎麼被用來對付社會大眾數週後，他們本月稍早被列入黑名單。

Meta已向美國法院控告NSO。

Meta的報告稱，他們暫停約1500個帳戶的使用權限，其中大部分是Facebook、Instagram和WhatsApp帳戶。Meta表示，那些團體針對的用戶遍布100多個國家。

Meta未詳細說明他們是怎麼辨識出那些監控公司的，但Meta所營運的是全球一些最大的社群和通訊網絡，且時常放話能從旗下平台發現並刪除有惡意行為者。

被Meta指控的，還包括以色列的Black Cube，這家公司因替犯下性侵罪的好萊塢大亨哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）帶風向而惡名昭彰。Meta表示，Black Cube申請了幽靈帳號，在線上和其目標聊天，以蒐集那些人的電郵帳號，「並可能用於日後發動網路釣魚攻擊」。

在一份聲明中，Black Cube表示，他們「未從事網路釣魚或駭客攻擊」，並稱定期會確認「我們所有代理的活動完全符合當地法律」。

其他被Meta點名的，還包括一家去年被路透社和網路監察機構公民實驗室（Citizen Lab）揭露的網路雇傭公司BellTroX、一家名為Bluehawk CI的以色列公司和一家稱作Cytrox的歐洲公司，他們都被Meta指控從事駭客行為。

跡象顯示，其他的社群媒體公司也採取類似的行動，在Meta做出這次宣布後，推特（Twitter）幾個小時後，也宣布刪除300個帳戶。

下架的行動對牽涉的公司帶來的影響是否只是暫時性的，目前不得而知。其中的兩家公司Black Cube和BellTroX在捲入間諜醜聞後，現已恢復過來。

帕爾達維（Marta Pardavi）是幾位稱自己在2017年、2018年成為Black Cube攻擊目標的匈牙利人權鬥士之一，她稱自己對臉書的報告感到欣慰，但想知道更多的相關訊息。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1101217