日本富豪前澤友作宣布新挑戰 潛馬里亞納海溝

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（中央社東京8日綜合外電報導）46歲日本富豪前澤友作剛結束國際太空站（ISS）太空旅行，本月7日在一場記者會上宣布新挑戰：「潛入馬里亞納海溝」。

前澤去年12月8日搭乘俄羅斯太空船聯合號（Soyuz）抵達ISS，停留12天後，同年12月20日返抵地球。

日本TBS電視台報導，前澤是首位在ISS停留的日本民間人士，7日舉行返回日本後首場記者會。

他說「講實話，我有點小看無重力狀況，跟平常在地球上進行的無重力訓練完全不同，回到地球後才知道一個G力有多重」。

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前澤說，自己就是喜歡挑戰新事物，不僅「往上」也要「往下」挑戰，「正在研究挑戰潛入馬里亞納海溝，幾已決定要搭乘哪種潛水艇及所需時間」。馬里亞納海溝最深處超過1萬公尺。

日刊體育報導，前澤說跟實現前往ISS的太空旅行一樣，在接獲邀約後已報名挑戰馬里亞納海溝。雖然前澤沒有談到潛入馬里亞納海溝的時間點，但勢必會配合預計2023年繞月飛行計畫進行協調。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110108