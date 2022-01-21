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波蘭藉聲波大砲抗霧霾 有助降低有毒微粒濃度

2022/1/21 20:23
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（中央社波蘭卡爾瓦里亞-澤布日多夫斯卡20日綜合外電報導）為了與波蘭持續不斷的霧霾對抗，科學家正測試一種新的「大砲」，這種大砲利用聲波把有毒微粒推往更高大氣層，讓居民得以呼吸更乾淨空氣。

這個實驗裝置放在一個金屬容器頂端，由倒放的大型圓錐體組成，每6秒鐘就會發出一聲巨響。

實驗裝置的目的是驅趕來自卡爾瓦里亞-澤布日多夫斯卡鎮（Kalwaria Zebrzydowska）的霧霾，那裡像許多波蘭城鎮一樣，每年冬天當居民啟動高汙染暖氣系統時，都會面臨這個問題。

波蘭是歐洲汙染最嚴重國家之一，在一年中最糟糕時期，汙染超過歐盟標準數百個百分點。

研究人員表示，透過產生出來的聲波，「大砲」有助於減低城鎮空氣中有害的PM2.5和PM10微粒濃度。

發明者之一格里博斯（Dominik Grybos）說：「聲波將受汙染空氣推往更高處。」

有毒微粒被送往幾百公尺更高處，讓它們對居民無害。

格里博斯說：「我們發現，如果我們使用大砲半小時到1小時，在距離大砲2到3公里範圍內，汙染會減少15到30%。」他說，這種效應會持續「1到3小時」。

使用大砲1小時的成本估計約250到375美元（約新台幣6900元到1萬元）。

格里博斯說，他希望這項發明能找到商業應用，尤其是在波蘭。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）1110121

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