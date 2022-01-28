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蘋果iPhone2/82

新版iOS支援口罩版Face ID 限iPhone 12後續機種

2022/1/28 15:07（1/28 15:20 更新）
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蘋果28日釋出的iOS 15.4開發者測試版本可啟用全新的口罩版Face ID選項。（中央社檔案照片）
蘋果28日釋出的iOS 15.4開發者測試版本可啟用全新的口罩版Face ID選項。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北28日電）iPhone用戶常遇到戴口罩無法透過Face ID臉部辨識功能解鎖手機的狀況，只能動手輸入密碼，蘋果今天釋出的iOS 15.4開發者測試版本解決這項問題，可啟用全新的口罩版Face ID選項。

iOS 15.4開發者測試第一版包含戴口罩使用Face ID的功能，根據國外科技網站MacRumors報導，這項新功能會掃描用戶眼睛周圍區域進行辨識，且用戶必須注視螢幕，即使配戴一般眼鏡也能完成，但不能配戴太陽眼鏡。

口罩版Face ID僅限於iPhone 12系列及後續機種啟用，也可用於Apple Pay行動支付交易和第三方App登入驗證。

iOS 15.4另提供手指愛心、咬唇、懷孕人士等全新表情符號，以及在「備忘錄」或「提醒事項」App中利用相機拷貝物體上文字的功能。

此外，蘋果也在macOS 12.3與iPadOS 15.4的開發者測試版推出「通用控制」功能，用戶可透過同一組滑鼠和鍵盤操作，在互相靠近的Mac與iPad裝置之間移動游標；例如可用Mac鍵盤在任何裝置上打字，或在裝置間來回拖放內容。（編輯：楊凱翔）1110128

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