AirPods 3大缺貨 專家：果粉人數多需求旺

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（中央社記者吳家豪台北21日電）蘋果第三代無線耳機AirPods 3去年12月20日在台灣開賣，首波訂購消費者等了約一個月，將於近期到貨。專家今天表示，晶片供不應求和物流塞車都有影響，且使用iPhone的果粉人數眾多，也帶來龐大需求。

3C達人Tim哥接受中央社訪問表示，從AirPods目前等待到貨時間來看，農曆年前供給都不會太順暢，加上物流大塞車，晶片缺貨和疫情也造成影響，組裝供應鏈的人力還沒完全恢復，會缺貨很正常，同樣情況也發生在MacBook Pro筆電14吋和16吋機種。

就需求面而言，Tim哥認為，AirPods 3主要客群應該以第一代和第二代產品的換機用戶為主。還有部分消費者不習慣更高階的AirPods Pro需搭配耳塞使用，也可能會偏好AirPods 3的入耳式設計。

近年來不少配件品牌陸續加入真無線耳機戰局，消費者入手門檻也跟著降低。Tim哥認為，在這麼多競爭之下，蘋果真無線耳機市占率被稀釋很正常，蘋果也開始區分AirPods系列的價格帶，滿足不同需求的消費者。

Tim哥表示，蘋果之所以還能穩坐真無線耳機龍頭，很大一部分原因是iPhone用戶實在太多，自然會把蘋果自家配件當成首選，況且AirPods搭配iPhone才可以發揮最完整功能，創造出龐大需求。

AirPods 3是AirPods系列問世以來首次大改版，耳機柄比前一代縮短33%，配備力度感測器，可透過按壓方式控制音樂和通話，並加入皮膚感測器，可偵測用戶是否配戴在耳朵上以播放音樂。

根據記者實測，第一代和第二代AirPods採用光學感測技術，若摘下耳機放在桌上不小心遮蔽光線，有時耳機會誤判為配戴狀態而播放音樂，但是搭載皮膚感測器的AirPods 3幾乎不會發生這個問題。

蘋果第三代無線耳機AirPods 3新增皮膚感測器，可偵測用戶是否配戴在耳朵上以播放音樂。中央社記者吳家豪攝 111年1月21日

市調機構Canalys研究報告指出，2021年第3季全球真無線耳機出貨量達7220萬組，年增1.3%；蘋果以市占率24.6%穩居冠軍，但出貨量1780萬組卻年減33.7%，可能因為當時消費者還在等待第三代AirPods發表。

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Canalys數據顯示，其他真無線耳機廠商去年第3季出貨量皆未超過千萬組，三星市占率12%居次，出貨量870萬組，年增12.7%；小米市占率6.8%排第3，出貨量490萬組，年減21.3%。

天風國際證券分析師郭明錤今年1月初發布研究報告，預估今年第1季AirPods出貨淡季不淡，單季出貨量將達2500萬組，季減7%，但年增32%。2022年全年AirPods出貨量將提升至9000萬組，年增25%。（編輯：潘羿菁）1110121