LINE更新隱私權政策 23日前未同意無法使用特定版本

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北7日電）為遵守將於今年4月1日修正生效的日本個人資料保護法，通訊軟體LINE將更新隱私權政策，針對LINE iOS與Android版本12.2以上用戶，若在3月23日前未於通知視窗點選「了解並繼續使用」，將無法使用LINE。

LINE在官網發文說明，這次LINE隱私權政策更新，並未更改或增加用戶先前已經同意的範疇，僅進一步載明與合作夥伴共同使用資訊的方式，包括LINE合作夥伴（例如廣告主）蒐集的資料可能與LINE持有的資料結合，藉此優化廣告投放，或由LINE生成統計數據提供給合作夥伴。

LINE強調，即使在更新LINE隱私權政策後，除非徵得用戶同意或符合適用法規等狀況，否則LINE不會提供任何用戶個人資料給合作夥伴。用戶也可以隨時從LINE主頁進入「設定」來修改和管理「隱私設定」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

值得注意的是，這次LINE隱私權政策更新適用對象為LINE iOS與Android版本12.2以上用戶。從3月16日起，符合對應版本的用戶啟動LINE應用程式時，將陸續收到滿版螢幕跳出視窗，通知LINE隱私權政策更新事宜；如果在3月23日前未點選通知視窗中的「了解並繼續使用」，將無法繼續使用LINE。

至於使用較舊版本LINE的用戶，只要沒升級到12.2以上版本，都可以繼續使用LINE，不受這次隱私權更新影響。（編輯：蘇志宗）1110307