研究：腦膜炎疫苗有助對抗淋病

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（中央社巴黎12日綜合外電報導）3項今天公布的研究顯示，現存的腦膜炎疫苗能對淋病提供防護力，有望為對抗這種性病找到新的方法。

法新社報導，根據世界衛生組織（WHO）的資料，去年全球有約8200萬人染上淋病。

由於病菌對治療淋病的藥物出現抗藥性，讓病例數不斷上升，令人擔心淋病會變得愈來愈難治癒。

淋病目前沒有疫苗，染病者多在30歲以下，且以男性為主，僅可藉由使用保險套或禁慾預防感染。

然而發表於「刺胳針傳染病期刊」（The Lancet Infectious Diseases）的3項新研究，顯示預防B型流行性腦脊髓膜炎疫苗（Meningococcal B vaccine）對抗淋病的有效程度。

澳洲研究人員分析了南澳州（South Australia）逾5萬3000個青少年和成年年輕人的資料，這些人打了兩記針對B型流行性腦脊髓膜炎的四成份重組蛋白疫苗（4CMenB）。

他們發現，疫苗對預防腦膜炎和敗血症高度有效；對抗淋病方面，也有33%的效力。

另一項美國的研究發現，打兩劑腦膜炎疫苗，對預防淋病有40%的效力；只打一劑疫苗也有26%的效力。

這項研究是由美國疾病管制暨預防中心（CDC）的阿巴拉（Winston Abara）率領的團隊完成，他們檢視2016年到2018年11萬名紐約市和費城16歲到23歲者的健康紀錄，並比對淋病及披衣菌感染病例和腦膜炎疫苗接種比例。

兩項研究的作者都承認他們的觀察性研究有局限性，並要求進行臨床試驗以確認研究結果。

在英國做的第3項研究則是利用模型，探討以腦膜炎疫苗來對抗淋病在健康和經濟上的影響。

研究人員估計，讓英格蘭從事男男性行為者接種疫苗，將能預防11萬人感染淋病，在10年內省下800萬英鎊（約新台幣3.09億元）的相關費用。

淋病很容易傳染，許多帶原者在還未意識到自己已經感染的情況下，就將淋病傳給新的性伴侶。

如果不及時治療，不論男女都有可能導致不孕，且使誘發感染愛滋病毒（HIV）的機率增加。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110413