結束國際太空站科學任務 首批全民間太空人返航

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）史上首批進入國際太空站（ISS）的全民間太空人團隊，今天離開國際太空站，結束為期兩週的科學任務，返航地球，寫下商業太空飛行的里程碑。

根據美國國家航空暨太空總署（NASA）網路直播，，「公理太空公司」（Axiom Space Inc.）的4位成員搭乘「乘龍太空船奮進號」（Crew Dragon Endeavour），於美東時間24日晚間9時10分離開國際太空站，展開16小時返回地球的航程，

奮進號太空船脫離太空站前，一身黑白相間太空裝的公理太空人，在太空艙內繫好安全帶，火箭幾次短暫推進後，太空船脫離國際太空站。國際太空站位於地球上方約420公里的運行軌道上。

返回地球的航程若順利，奮進號預計美東時間25日下午1時降落在佛羅里達外海。

這次的返程受到濺落降落地區氣候不佳影響延宕多日，原訂上週返航的公理太空公司4位成員因此在太空站多待了幾天。

這個團隊以西班牙出生的前NASA太空人羅培茲-阿里格利亞（Michael Lopez-Alegria）為首，另3名付費乘客包括美國房地產投資人康諾爾（Larry Connor）、加拿大投資人兼慈善家帕西（Mark Pathy），以及曾為以色列戰鬥機飛行員的投資人兼慈善家史蒂布（Eytan Stibbe）。

羅培茲-阿里格利亞長達20年的太空人生涯共4次造訪國際太空站，上1次是在2007年。

奮進號8日在佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）升空出發，這4名太空人在太空站和7名政府派駐太空人相處了兩週，其中3人來自美國，1人來自德國，另外3人是俄羅斯太空人。

公理太空公司的這4名成員成為國際太空站首支全部來自民間的太空人團隊，他們帶著24項科學實驗、生物醫學研究等，在太空站進行研究。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110425