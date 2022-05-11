災難現場馳援 英特爾和碩打造公事包5G基地台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美商晶片大廠英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）在10日晚間於美國舉辦的首屆Intel Vision活動中，展示與台灣代工廠和碩合作打造的行動5G無線訊號基地台。（英特爾提供）中央社記者吳家豪傳真 111年5月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北11日電）晶片大廠英特爾執行長基辛格在昨晚於美國舉辦的首屆Intel Vision活動中，展示與台灣代工廠和碩合作打造的行動5G無線訊號基地台，尺寸接近公事包，在正常通訊基礎建設被摧毀的情況下，可以帶進例如地震、颱風等自然災害現場。

基辛格（Pat Gelsinger）在活動主題演講表示，藉由英特爾平台、軟體和工具，和碩開發此款行動5G無線訊號基地台，針對現場救援人員在災難現場部署而設計。

他說，透過5G和新無線頻譜的演進，讓這項創新解決方案成為可能，它汲取英特爾全面軟體堆疊的技術，並在使用英特爾FlexRAN參考架構的Intel Xeon可擴充平台上執行，這也是目前幾乎所有商業部署的虛擬化無線接取網路藍圖。

基辛格強調，人們正身處有史以來最具活力的市場，企業今天面臨的挑戰不僅複雜且相互關聯，成功與否將取決於企業能否快速應變，並最大限度利用尖端技術和基礎設施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在首屆Intel Vision活動中，英特爾展示教育、金融、製造、醫藥、交通和國防等產業，如何透過英特爾的晶片、軟體和服務達成轉型。

新推出的產品包含用於資料中心訓練負載工作的英特爾Habana Gaudi 2 AI處理器，以及第12代Intel Core HX處理器。英特爾還針對其資料中心繪圖晶片（GPU）、第4代Intel Xeon可擴充處理器及基礎設施處理器（IPU），提出詳細的產品路線規劃。（編輯：楊凱翔）1110511