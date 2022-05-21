馬斯克：將以星鏈網路服務監測亞馬遜雨林

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅20日專電）世界首富馬斯克今天抵達巴西會見巴西總統波索納洛和政商界人士，宣布將在巴西推出「星鏈」（Starlink）網路服務監測亞馬遜雨林。但巴西各界有不同看法。

馬斯克（Elon Musk）在微網誌推特（Twitter）上推文：「非常高興能在巴西為農村地區1萬9000所沒有網路連結的學校以及亞馬遜的環境監測推出Starlink網路服務。」

Starlink由美國太空探索技術公司（SpaceX）推出，是透過低軌道衛星群，提供覆蓋全球的高速網際網路存取服務，旨在為偏遠地區的人提供隨時隨地的高速網際網路存取服務。馬斯克是SpaceX的創辦人暨執行長。

馬斯克沒有詳細說明打算提供的服務或何時提供服務。波索納洛（Jair Bolsonaro）與馬斯克會面後表示，這項計畫是「雙方關係的開始」。但波索納洛未提供期限或價格等細節。

然而，巴西已經擁有監控亞馬遜的技術機制，自1988年以來，隸屬於科技部的國家太空署（Inpe）就通過衛星接收和處理有關森林毀損數據，準確度為95%。

巴西專家指出，巴西已經擁有足夠的數據來制定打擊森林砍伐的行動，馬斯克推出的網路連結對追蹤森林毀壞沒有直接影響；亞馬遜不需要馬斯克的衛星，而是需要嚴格監督和稽查。

生物群落地圖（MapBiomas）督導和環境監測專家阿茲維多（Tasso Azevedo）指出，馬斯克的設備是通訊衛星，不是光學衛星，它們看不到用於監測森林砍伐的地表、領土內的東西。

氣候觀測站（Observatório do Clima）執行秘書阿斯特里尼（Márcio Astrini）表示，國家太空署是全球熱帶森林監測的標竿，擁有最先進的技術和數據監控品質，巴西缺的是政府打擊毀林的稽查行動。

至於沒有網路連結的學校，問題還在於缺乏電腦。根據「巴西學校資訊和通訊技術使用調查」（TIC Educação 2020）指出，巴西農村地區有2萬1119所學校沒有網路連結，比馬斯克想要達到的數字略高。

同一項調查顯示，問題不僅是沒有網路連結，還有北部地區擁有電腦的學校比例低，只有63%的學校有電腦供學生和教職員使用，巴西全國平均為87%。（編輯：馮昭）1110521