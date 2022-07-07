蘋果將新增「鎖定模式」 對付國家級間諜軟體攻擊

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（中央社舊金山6日綜合外電報導）蘋果公司今天表示，打算在秋天推出「鎖定模式」（Lockdown Mode），為人權倡議者、政治異議人士等駭客攻擊目標提供新一層保護。

iPhone、iPad和Mac電腦將新增「鎖定模式」，以對付為政府提供間諜工具的行業威脅。打開「鎖定模式」，就能阻擋大部分傳送給iPhone簡訊的附加檔。

蘋果安全工程主管克思蒂（Ivan Krstic）表示：「絕大多數用戶永遠不會成為高針對性的虛擬攻擊受害者，但我們將不斷努力，保護少數用戶。」

這間科技巨擘正提高獎賞，鼓勵研究人員找出鎖定模式中的軟體弱點，最高獎金提高到200萬美元。

媒體報導指出，以色列NSO集團的Pegasus間諜軟體被政府用於監視反對者、活躍人士和記者，讓人們對數位窺探更加擔憂。

蘋果表示，NSO集團的間諜軟體被用於攻擊全球少數iPhone用戶，蘋果正在美國聯邦法院提告。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1110707