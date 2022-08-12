穿戴裝置需求增 三星智慧手錶、無線耳機在台上市
2022/8/12 19:48
（中央社記者吳家豪台北12日電）穿戴裝置銷售逐年加溫，三星日前發表智慧手錶Galaxy Watch5系列、真無線藍牙耳機Galaxy Buds2 Pro，今天宣布正式在台上市，擴大穿戴裝置生態圈。
根據調研機構Canalys報告，今年第1季智慧手錶、真無線藍牙耳機總出貨量，均較去年同期增加近2成，市場需求持續升高。
三星發布新聞稿表示，新一代Galaxy Watch5系列支援更精準的健康偵測，瞄準高強度運動市場。其中Galaxy Watch5內建三合一BioActive感應器，較前代更貼合皮膚，15秒就能快速了解體脂肪、骨骼肌重等身體組成數據。
Galaxy Watch5 Pro搭載一系列戶外運動專屬功能，支援導入GPX格式；日常生活使用的續航力可達80小時，若開啟GPS狀態可維持20小時使用時間。
Galaxy Buds2 Pro支援24bit SSC Hi-Fi高保真音質，較16bit更多256倍音頻；並搭載3個高訊噪比麥克風，主動式降噪功能較前代可多過濾40%的噪音；耳機體積較前代減少15%。（編輯：楊凱翔）1110812
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