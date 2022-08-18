太空裝電池故障 俄太空人漫步任務提早結束

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）2名俄羅斯太空人今天在國際太空站（ISS）外執行太空漫步任務，美國和俄國官員表示，由於其中一人的太空裝電池出現問題，任務不得不提早結束，所幸未發生任何危險。

綜合路透與法新社報導，一場原訂6小時的漫步任務進行了約2小時後，俄國太空人阿騰葉夫（Oleg Artemyev）的太空裝電池電壓突然意外下降，促使莫斯科的飛航控管員一再命令阿騰葉夫立刻返回國際太空站的氣密艙。

根據美國國家航空暨太空總署（NASA）現場英語翻譯直播，阿騰葉夫被多次告知：「放下所有東西，回去吧。」

飛航控管員說：「請不要擔心，一切都很好。你沒事。」

51歲的阿騰葉夫回答說：「我？擔心？不可能。」他在5月間從美國太空人馬希朋（Thomas Marshburn）手中接下國際太空站（ISS）指揮官職務。

阿騰葉夫回到氣密艙，並成功重新連接國際太空站的主電源。

他接著等待第2位太空人馬特維耶夫（Denis Matveyev）收集他們任務中使用的所有補給品，重新進入氣密艙並且加壓。

大約4個小時後，這項太空漫步任務宣告完成。

國際太空站是一個在近地軌道上運行、大小有如足球場的研究實驗室，20多年來容納各國太空人在站內工作，俄羅斯、美國、日本、加拿大和歐洲太空總署（European Space Agency）是這座實驗室的主要使用者。

今天的太空漫步是國際太空站史上第252次漫步任務，計劃安裝攝影鏡頭，並調整附在俄羅斯科學號實驗艙（Nauka）研究模組上的歐洲機械手臂，將用來移動國際太空站外的設備。

在電池出問題前，兩名太空人已在國際太空站外安裝好兩個攝影鏡頭。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1110818