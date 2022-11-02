台灣愛玉子研發飲品獨步全球 抗氧化物為藍莓多倍

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）苗栗區農改場今天發表獨家「愛玉子抗氧化機能飲」，愛玉子既是台灣特有種植物，須在地愛玉小蜂授粉，如今全果胚萃取新飲品，產出抗氧化物為藍莓多倍，經動物試驗能抑制發炎。

行政院農業委員會苗栗區農業改良場今天召開「庶民美食化身保健產品 愛玉子抗氧化機能飲來了」記者會，發布歷經6年研發出爐的全球獨家新健康飲品。

苗栗區農改場場長呂秀英說，愛玉子是台灣特有種植物，為桑科榕屬藤本植物，原生在中央山脈海拔800到1800公尺處，過去取得要爬樹，比較費功夫；2013年苗栗區農改場育成可在平地栽種的新品種，陸續技轉苗栗1號、苗栗2號，在嘉義、花蓮、高雄、台南、新竹栽種，約110公頃。

另外439公頃面積則栽種原生種，全國合計栽種549公頃，主產區為高雄、台東及嘉義等地，全國產銷班共20班，高雄、嘉義最多，總產值約新台幣10億元。

她說，曾有人問說可不可以帶到中國大陸栽種，她告知沒辦法，因為需要台灣愛玉子生長地才有的愛玉小蜂授粉才能結果，且栽種時雄、雌比例要最佳化，而平地栽種的品種產量、膠質都比較多，富含膳食纖維。

台灣愛玉子再精進，苗栗區農改場副研究員林孟均與中國醫藥大學合作，費時6年，開發出全果胚萃取。呂秀英說，每100公斤的愛玉子可萃取出38公斤的萃取原液，調和檸檬汁、蜂蜜做成機能飲，比單吃愛玉凍多出3種機能性成分。

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她說，其中2種都是抗氧化成分，首先是總多酚含量為藍莓的13倍、無花果的12倍，另一種是類黃酮含量為藍莓的9倍、無花果的5倍。

呂秀英說，很特別的是含有植固醇，計有2種，分別是β-谷固醇（β-sitosterol）及豆固醇（stigmasterol），中國醫藥大學進行動物試驗證實可抑制發炎，今年剛發表在國際期刊「抗氧化劑」（Antioxidants），歡迎業者洽談技轉生產。（編輯：陳政偉）1111102