馬斯克稱推特註冊人數歷來最高 吹捧萬能App功能

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（中央社舊金山27日綜合外電報導）正當大量廣告商和用戶因擔心推特（Twitter）的驗證措施以及仇恨言論而逃往其他平台，公司新執行長馬斯克（Elon Musk）稱，推特的新用戶註冊量處於「歷史最高水平」。

路透社報導，馬斯克昨晚發布推文稱，11月16日之前的7天內，推特每天註冊量平均超過200萬，較2021年同期增加66%。

他還表示，用戶活躍時間（active minutes）創下歷史新高，11月15日前的7天內平均每天活躍時間接近80億分鐘，較去年同期成長30%。

與去年10月相較，至今年11月13日，冒名發表仇恨言論的情況有所減少。

據馬斯克稱，本月稍早推特「藍勾勾」（Twitter Blue）推出之前和之後，平台接獲冒名行為的報告激增。

馬斯克還經營SpaceX火箭公司、大腦晶片新創公司Neuralink和開挖地下隧道的「鑽洞公司」（Boring Company）。他曾表示，收購推特將加快他創建名叫X的「萬能App」之雄心。

根據馬斯克推文，他的「推特2.0萬能App」（Twitter 2.0 The Everything App）將具備加密的直接訊息（direct messages, DMs）、長篇推文和支付等功能。

馬斯克在今早的另一條推文中表示，他看到一條「能在12到18個月內讓推特每個月使用者人數超過10億的路徑」。

推特上的許多廣告客戶，包括通用汽車（GM）、美國食品公司億滋國際（Mondelez International）、福斯汽車（Volkswagen AG）等大企業，在與推特這位新老闆搏鬥的同時，已暫停在該平台上登廣告。

馬斯克曾表示，推特正經歷廣告商撤退所造成的「收入大幅下降」，並指責民權團體一直在對該平台的頂級廣告商施壓，要求如果他不保護內容審核，他們就應採取行動。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111127