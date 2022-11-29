雲科大開發AI文物智慧巡檢機器人 守護木雕藝品

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）苗栗縣政府與國立雲林科技大學團隊合作，針對三義木雕博物館開發全台首部「AI文物智慧巡檢機器人」，今天舉行技術發表，將協助館內木雕藝術文物預防性保存維護工作。

苗栗縣政府文化觀光局、雲科大智慧辨識產業服務研究中心今天在三義木雕博物館舉辦技術發表會，會中安排機器人首次亮相並執行木雕展品的巡檢任務，運用機械手臂對展品進行全面檢視、拍攝高解析影像進行差異辨識，並可在危害初期提出警示，未來可望成為館員的好幫手。

雲科大智慧辨識產業服務研究中心主任張傳育指出，全台首創的「AI文物智慧巡檢機器人」是透過跨領域團隊研發產出，結合機器人作業系統（ROS）、即時定位與地圖建構（SLAM）技術、相機姿態重現技術與劣化檢測及預警技術，機器人可依設定路徑到各展示文物位置，運用機械手臂對文物進行全面檢視、拍攝高解析影像、分辨出細微差異，因此可以在有危害狀況發生初期，及早提出警示，並可定時定期進行例行性巡檢。

雲科大文化資產維護系教授曾永寬表示，保存維護木質文物藝術品並不容易，因為環境溫度、溼度、空氣品質和光照都對有機木材質造成影響，另外還可能有黴菌、蛀蟲和白蟻等危害因子，若未儘早發現並排除，就會導致文物和藝術品的劣化損傷。

曾永寬說，這次開發的「文物智慧巡檢機器人技術」，在巡檢過程中，同時蒐集保存環境感測數據，並依據文物劣化特徵、起因和環境因子影響，搭配文物影像差異辨識，再運用人工智慧提出文物狀況成因判斷與建議。

苗栗縣文觀局長林彥甫指出，三義木雕博物館近年朝向專業、數位化發展，關鍵在於與雲科大文化資產維護系建立的產學合作模式，109年起由曾永寬帶領團隊進駐木雕館，整飭館內藏品並且培訓館員預防性保存專業知能，導入保存管理系統，讓木雕館典藏管理更加專業、與時俱進。

林彥甫說，今年度雙方再次合作並獲得文化部博物館事業推展補助計畫，協力進行藏品研究與維護工作，將最新AI技術應用於木雕館典藏管理業務，一同守護台灣木雕經典作品。（編輯：李錫璋）1111129