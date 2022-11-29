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戴爾發表新一代伺服器 正面看待明年台灣市場

2022/11/29 20:45
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（中央社記者吳家豪台北29日電）戴爾科技集團今天宣布推出新一代Dell PowerEdge伺服器，台灣戴爾總經理廖仁祥表示，包括製造、金融、零售等產業都在進行數位轉型，戴爾客戶對伺服器需求穩定成長，正面看待明年台灣伺服器市場。

廖仁祥接受媒體聯訪時指出，由於大環境不佳，今年下半年大多數企業都採取優化投資策略，即使持續數位轉型，資本支出仍有優先順序排列，戴爾會協助客戶找出最佳排序。

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根據戴爾提供的數據，旗下伺服器業務連續8季呈現年增，為x86架構伺服器營收龍頭，市占率約17.1%；從出貨量來看，戴爾x86伺服器市占率為13.2%，也是市場龍頭。

戴爾發布新聞稿表示，新一代PowerEdge伺服器搭載第4代AMD EPYC處理器，帶來至今最高的應用效能，並以效率及安全性為設計核心，運用戴爾智慧冷卻技術，降低二氧化碳排放量，透過內建網路防衛架構強化客戶安全保護措施。（編輯：楊凱翔）1111129

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