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媒體報導核融合研究大進展 美能源部聲明吊胃口

2022/12/12 17:08（12/12 17:21 更新）
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）媒體報導聯邦實驗室在核融合研究方面取得重大里程碑之後，美國能源部今天沒證實也沒否認，僅表示本週將宣布「重大科學突破」。

英國「金融時報」（Financial Time）今天報導，加州勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL）使用實驗性質的核融合反應爐，達成了「能量淨增益」（net energy gain）。

這代表研究人員首次成功在核融合反應中，產生的能源大於消耗的能源，可望朝追求零碳能源邁出重大一步。

美國能源部與勞倫斯利佛摩國家實驗室發言人表示，無法對上述報導發表意見或加以證實，但能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）13日將「宣布重大科學突破」。

勞倫斯利佛摩國家實驗室發言人還說，「分析還在進行當中」，「期待週二分析完成時，能分享更多資訊」。

「金融時報」引述3名知悉初步研究結果的人士報導，這次的核融合實驗是在最近兩週進行，產生了120%的淨能源增益。

「華盛頓郵報」（Washington Post）跟進報導，並援引2名知情人士證實這項發展。1名資深核融合科學家在報導中說：「對我們大多數人而言，只是時間早晚問題。」

一些科學家認為核融合是未來的潛在能源，特別是因為它產生的廢料很少且不會產生溫室氣體。

「如果這樣的能源融合突破性進展真有其事，可能為世界帶來嶄新改變。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1111212

#美國能源部
#核融合
#金融時報
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