三星S23旗艦系列2/2亮相 傳搭載低軌衛星服務

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（中央社記者江明晏台北11日電）三星預告，將於台灣時間2月2日凌晨2時，於舊金山舉辦3年來首場實體發表會，市場預料，旗艦機Galaxy S23系列將問世，除了「軍綠色」主打色和拍照功能升級外，傳將搭載低軌衛星通訊服務也是亮點。

三星今天向媒體發布邀請函，說明全新Galaxy S系列將成為定義終極體驗的縮影；市場預料，三星上半年旗艦機Galaxy S23系列新機將亮相問世，且邀請函圖示與影片皆以「軍綠色」為主要視覺，與先前傳聞旗艦機型Galaxy S23 Ultra將採用綠色作為其代表色的消息不謀而合。

綜合目前市場傳聞，Galaxy S23系列除了延續搭載S Pen的規格，相機功能升級也會是亮點，預料會在頂規機種Ultra搭載2億畫素主鏡頭、配備1億畫素潛望式長焦、1億畫素長焦和1200萬畫素超廣角鏡頭。

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此外，低軌衛星服務受到全球矚目，傳聞三星將與Iridium通訊合作提供衛星通訊服務，預期可能類似蘋果iPhone 14系列、華為Mate 50系列增加藉由衛星進行緊急定位呼救功能。

Iridium是一家全球衛星通信公司，目前已經發射66 顆低軌衛星，也是Garmin日前在台引進衛星追蹤通訊裝置的合作衛星服務業者，未來透過與三星新旗艦合作，台灣用戶也有望受惠使用相關服務。（編輯：楊凱翔）1120111