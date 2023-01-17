智利出土10公尺長大盜龍化石 曾位居食物鏈頂端

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（中央社聖地牙哥16日綜合外電報導）科學家正在智利巴塔哥尼亞地區（Patagonia）挖掘南極洲以外最南端的恐龍化石，其中包括在大規模滅絕之前可能主宰該地區食物鏈的大盜龍化石。

根據「南美地球科學雜誌」（Journal of South American Earth Sciences），大盜龍是一種肉食性恐龍，在約7000萬年前的白堊紀時期生活在南美洲部分地區，發現的化石長達10公尺。

智利南極研究所（Chilean Antarctic Institute, INACH）主任萊佩（Marcelo Leppe）告訴路透社：「我們還漏了一塊化石。我們知道哪裡有大型哺乳動物，哪裡也會有大型肉食性動物，但還沒有找到。」

2016年至2020年間，在智利最南端的麥哲倫盆地（Magallanes Basin）齊納斯河谷（Rio de las Chinas Valley）發現的這些化石，其中還包括一些不尋常的半鳥龍和類迅猛龍化石，它們很可能長有羽毛。

根據智利大學（University of Chile）研究員阿穆迪歐（Jared Amudeo），這些化石具有阿根廷或巴西挖掘出的恐龍所沒有的一些特徵。

他說：「它可能是一個新物種，這很有可能，或者屬於另一個有密切關係的恐龍家族。」（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1120117