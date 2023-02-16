國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例

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（中央社記者張璦台北16日電）近年蜜蜂數量驟減，進而衝擊人類糧食供應，台灣國輻中心團隊耗時5年，成功破解全球首個「西奈湖蜜蜂病毒」的殼體蛋白質結構，對開發蜜蜂抗病毒天然藥物具有重大意義，研究成果日前更登上頂尖期刊「自然通訊」。

聯合國糧食及農業組織資料顯示，全球有近1/3農作物種植仰賴蜜蜂授粉，但過去數十年來，世界各地蜜蜂因棲地大量消失而數量驟減，影響農作物授粉，衝擊人類糧食供應。

此外，過去研究發現，蜜蜂遭受病毒感染，也是「蜂群崩壞症候群」的重要原因之一，染病蜜蜂的腦部、中樞神經與翅膀，會發生嚴重損害，影響採食或歸巢能力，甚至導致死亡。

國家同步輻射研究中心今天發布新聞稿表示，在國科會長期支持下，國輻中心研究員陳俊榮與博士陳乃齊的研究團隊，攜手中研院博士何孟樵、王俊雄，耗時近5年，成功解析出全球第一個「西奈湖蜜蜂病毒」（Lake Sinai virus）的殼體蛋白質結構與功能，以及病毒顆粒形成的動態組裝過程。

國輻中心指出，這一項研究對於開發蜜蜂抗病毒天然藥物意義重大，研究成果於2月1日登上頂尖期刊「自然通訊」（Nature Communications）。

國輻中心表示，西奈湖蜜蜂病毒是近期新發現的蜜蜂病毒，極具傳染力，短時間會造成大量蜜蜂死亡，目前尚無治療藥物，現行控制疫情擴散的方式，除大規模燒毀染疫蜂巢，造成養蜂業巨大損失；另一種方法是用殺蟲劑撲殺染疫蜂群，但卻破壞了環境，也讓食用蜂蜜受化學藥劑汙染，延伸食安問題。

國輻中心指出，陳俊榮及其團隊的研究結果，讓科學家更深入了解西奈湖蜜蜂病毒的感染途徑與致病機制，有助於發展新型抗病毒藥物；陳俊榮接受電訪時表示，除了國內，也希望與美國、日本、紐澳、歐洲等有養蜂問題、困擾的地區聯繫，結合雙方專長，洽談開發藥物的機會。

國輻中心舉例，比如以病毒結構為基礎來尋找適當的天然萃取物為抗病毒藥物，混於食物中餵食，提高蜜蜂群體的抗病毒能力，有效防止病蟲害的發生，同時也能減少使用殺蟲劑，以維護大自然生態平衡，除有助解決養蜂業的困境，也為農業帶來新契機。（編輯：楊凱翔）1120216