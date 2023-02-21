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研究：大滅絕後僅百萬年海洋就恢復生機

2023/2/21 12:00
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）地球2.5億年前發生二疊紀-三疊紀大滅絕，原本科學界咸認要經500萬到1000萬年後才慢慢再有較複雜的生命，但最新化石證據顯示僅100萬年後，海洋已有複雜生態系統。

「華盛頓郵報」報導，「科學雜誌」（Science）刊出的這份新研究聚焦於中國南部貴州地區發現的一批早三疊紀（Early Triassic）化石。一支國際科研團隊鑑定後發現化石年代約為二疊紀-大疊紀大滅絕後的100萬年。

以往科學界認定大滅絕後地球只剩簡單有機體，且這段時間因海水表面溫度與酸度過高、含氧量極低，不利大多數生命形態生存，須再過500萬到1000萬年後才陸續有結構較複雜的生命。但新發現的化石時間不但是大滅絕後僅100萬年，生物種類也豐富，顛覆以往認知。

研究共同作者、麥基爾大學（McGill University）博士後研究員裴洛特（Morgann Perrot）說：「貴州地區發現的化石顯示，當年海洋生態系統已有多樣物種建構出複雜食物鏈，包含植物、硬骨魚類、條鰭魚類、軟體動物及蝦蟹等。」

研究人員發現食物鏈各層級動物的證據，認為即使沒發現藻類化石，仍可推斷它們的存在且是海洋食物鏈一環。

專研地球科學與地質學的裴洛特說：「這項發現涉及人們對物種遭遇滅絕危機後復元速度的認知，需重新評估早三疊紀的海洋狀況。」（譯者：陳亦偉）1120221

#裴洛特
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