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首頁 / 科技

人民日報AI虛擬主播首亮相 中國網友嘲諷好假

2023/3/13 13:54（3/13 14:06 更新）
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（中央社台北13日電）中國官媒人民日報首發的AI女主播任小融全新亮相，雖然她的造型符合一般人對於女主播形象的設想，不過看過的網友卻說任小融「好假」，非常不自然。

根據掛載於YouTube約莫40秒的短影音，任小融自我介紹，她是剛剛入職人民日報新媒體的AI數位主播，並且曾向數千個真人主播學習新聞報導的專業技能。

任小融說，不同於真人主播，她可以365天24小時不間斷工作，並出現在各種新聞現場，也可以和觀眾直接對話，「你的每一個反饋都會讓我提升自己，更加智能」。

中國廣播電視行業門戶網站「中廣互聯」今天報導，任小融的「任」取自人民日報「人」的諧音，並說其他新聞媒體的虛擬主播都是聲畫不同步，而任小融時宛如是真人在講話。

報導說，任小融外形更完美，幾乎和真人並無二致，還說山東衛視的虛擬主播海藍沒有真人感，甚至有點卡通。

香港網路媒體01今天報導，任小融黑色披肩長髮搭配黑色西裝，符合傳統新聞主播的形象，不過看過的網友批評，她臉部表情僵硬，聲音毫無感情，「太假，不自然」。還有網友說她的手與臉不相配。

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更有網友議論：「我本來以為會是最標準的普通話，那既然這樣，吐字發音調教的還有意義嗎？」、「真人主播的位置受到威脅」、「她的法令紋只長在一邊。」

也有人說：「模型還行，聲音好假，朗讀沒感情，像是康熙年間的技術」、「如果以後像真人一樣，會不會有很多主持人失業？」、「以後年輕人找工作更難了，跟人PK，還要跟aiPK。」（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120313

#任小融
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