體能無極限不鬧緋聞 韓國AI女團臉孔由粉絲打造

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（中央社倫敦12日綜合外電報導）韓國女團Eternity自2021年發表出道單曲I'm Real以來，在網路累積超過百萬次點閱。這個11人團體就像其他女團一樣，不僅能唱會跳，也會和粉絲互動，只不過她們都不是真人。

英國廣播公司（BBC）報導，一手打造AI女團Eternity的科技公司Pulse9執行長朴智恩（音譯）表示，「我們和Eternity一起打造的是一種新事業，我認為這是一個新類型」。

她說，「打造虛擬偶像的好處是，許多K-pop偶像都有體能極限甚至是心理問題，因為他們畢竟是人類，但虛擬偶像沒有」。

夾帶巨額商機的韓國流行文化浪潮過去10年席捲全球，K-pop憑藉動聽易記的旋律、高科技製作以及流暢編舞躍居國際樂壇主流，成為韓國最有利可圖且影響力最高的輸出品。

Eternity成員的臉孔均是利用深偽技術（Deepfake）創建。科技公司Pulse9起初打造了101張臉孔，分為可愛、性感、清純和知性4種類型。粉絲投票選出他們的最愛之後，再由設計師根據粉絲的審美進一步精修。

進行線上聊天、視訊和舉辦線上粉絲見面會時，這些虛擬臉孔會被投射到與Pulse9簽約的匿名歌手、演員和舞者身上。這種科技就像是Deepfake濾鏡，能讓女團成員活起來。

朴智恩接受BBC訪問時表示，「虛擬角色可以很完美，但她們也可以比真人更像真人」。

隨著Deepfake科技成為主流，也有人憂心這種技術可能導致在未經同意下濫用他人的形象，或產生危險的錯誤資訊。

像是有女性舉報自己的臉孔被用在色情片，或是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）都有被Deepfake打造出的影片流傳於社群媒體。

朴智恩表示，「我一直都努力清楚表明這些都是虛擬人物」。她表示公司在打造Eternity時，遵循了歐盟起草的AI道德準則。

朴智恩發現，打造一舉一動都由創造主控制的虛擬偶像還有其他好處，例如不會有真人偶像可能鬧出的緋聞，「緋聞或許很有娛樂性，但對業者來說是一大風險」。

朴智恩認為，她能把這些新科技應用在好的方面，盡量減少K-pop偶像為了迎合產業要求，而承受過度壓力的情況。

根據分析公司Emergen Research評估，數位人與虛擬人的全球市場規模到2030年預估將達到5275.8億美元。

目前至少有4家K-pop娛樂公司在虛擬元素這方面投入巨資，且有5個K-pop團體今年響應潮流。利用虛擬分身能夠讓K-pop團體跨越時區與語言隔閡，這是真人偶像永遠無法辦到的。

像是SM旗下女團aespa就有4名真人成員，以及4名AI成員。虛擬化身能和粉絲一起探索元宇宙，並被運用於多個平台。

人氣女團BLACKPINK今年更是以此奪得MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Awards）新設獎項「最佳元宇宙表演獎」（Best Metaverse Performance）。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1111212