暴龍不露齒 研究顛覆侏儸紀公園尖牙外露形象

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）電影「侏儸紀公園」暴龍張開大口咆哮、刀鋒般成排尖牙外露的形象深植人心。但一項新研究認為，暴龍這類兩足站立的肉食恐龍可能牙齒根本不外露，徹底顛覆影視形塑。

「華爾街日報」報導，今天刊於「科學」（Science）期刊的一項研究指出，歸類為獸腳亞目的暴龍及其近親肉食恐龍的牙齒，很可能像一些現代蜥蜴一樣，有薄鱗片狀嘴唇可遮住。

這項新研究的共同作者、朴茨茅斯大學（University of Portsmouth）古生物學家兼古生物畫家威頓（Mark Witton）說：「我們基本上仍活在1993年電影『侏羅紀公園』所塑造的時代。」威頓博士和同事分析包括現存的鱷魚、蜥蜴及滅絕爬蟲類的骨骼和牙齒，認為暴龍及近親恐龍的面貌應被錯誤描繪。

威頓表示，暴龍牙齒外露的形象應是來自現存最近緣物種的鱷魚，因為鱷魚大多露出牙齒、沒有嘴唇，而且一些古生物學家認為，暴龍牙齒可能達6英寸（15.2公分）或更長，這長度不大可能全收入嘴巴。

但在這項新研究裡，研究團隊從博物館及研究機構收藏的20多種獸腳亞目恐龍標本，與各種現存和滅絕蜥蜴比較牙齒大小與頭骨長度關聯。

即使恐龍得牙齒與顱顏要大得多，但獸腳亞目恐龍的顱顏-牙齒比例與諸如科莫多龍等當代巨蜥非常相似，而科莫多龍的牙齒是藏於口腔內。

研究人員還比較獸腳亞目恐龍、鱷魚及蜥蜴的頭骨、顎骨等各種骨骼特徵。威頓說：「你們可以用骨骼的各種瘤、腫塊和疤痕了解覆蓋在上面的肌肉、軟組織和皮膚的位置。」他還說恐龍標本更像蜥蜴而非鱷魚。

不到20年前在加拿大亞伯達省（Alberta）出土的暴龍近親化石，牠的牙齒提供決定性線索。研究人員分析一顆來自惡霸龍（Daspletosaurus）上顎牙齒的琺瑯質，發現這顆當時長出已500天的牙齒幾無任何磨損。惡霸龍生活於約7000萬年前白堊紀晚期的北美地區。

研究另一共同作者、多倫多大學古生物學家賴茲（Robert Reisz）認為，無論嘴巴開閉，嘴唇幾乎可整個包覆暴龍的牙齒，保護牙齒避免磨損及處於唾液潤濕的環境。

威頓說雖然暴龍和許多爬蟲類一樣終生都可換牙，但每次換牙仍很費事，過程約需2年，「所以牠們應會想護齒，暴露在外的牙齒更易損傷和脫落」 。

不過這項研究遭到其他學者質疑。迦太基學院（Carthage College）古脊椎生物學家卡爾（Thomas Carr）根據現有化石證據認為，暴龍有嘴唇可護牙的假說「完全沒有說服力」。

卡爾是2017年一項研究的首席作者，他的研究發現惡霸龍面部骨骼的構造與隆起部與鱷魚幾乎完全相同。他認為暴龍的面頰應無嘴唇，只是覆蓋有對觸感敏銳的扁平鱗片。

卡爾說，解決暴龍究竟有無嘴唇爭論的唯一方法就是找到一具還保有面部皮膚和軟組織的暴龍化石。但這類化石遠比骨骼和牙齒更為罕見。（實習編譯：簡穎雅/核稿：陳亦偉）1120331