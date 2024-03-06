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日本SPACE ONE火箭9日升空 民間獨自發射衛星首例

2024/3/6 17:54（3/6 18:36 更新）
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日本太空新創公司SPACE ONE預計9日發射運載人造衛星的小型火箭KAIROS一號機。（圖取自SPACE ONE網頁space-one.co.jp）
日本太空新創公司SPACE ONE預計9日發射運載人造衛星的小型火箭KAIROS一號機。（圖取自SPACE ONE網頁space-one.co.jp）
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（中央社東京6日綜合外電報導）日本太空新創公司SPACE ONE預計3月9日在和歌山縣串本町的民間火箭發射場，發射運載人造衛星的小型火箭KAIROS一號機，如果成功的話，將成為日本民間獨自發射衛星首例。

日本每日新聞報導，KAIROS一號機肩負把攸關日本政府安全保障衛星投入軌道的重責大任，順利的話將為日本太空研發帶來重大影響，地方對此的期望也日益增長。

日本目前能運載衛星升空的火箭，只有宇宙航空研究開發機構（JAXA）主導研發的大型火箭H2A和H3，及小型火箭愛普瑟隆（Epsilon）。

而在民間的部分，日本企業家堀江貴文創立的星際科技公司（Interstellar Technologies）雖然曾讓小型火箭進入太空，但目前仍未運載人造衛星進入軌道。

KAIROS火箭全長約18公尺、重量約23公噸，大約是愛普瑟隆的1/4大小。一號機上搭載擁有替代內閣官房情報蒐集衛星功能、重量約百公斤的衛星，預計投入距地表約500公里的繞地球軌道。

SPACE ONE由CANON電子公司（CANON ELECTRONICS）及火箭製造商IHI AEROSPACE（IA）等公司合資，在2018年成立。IA有研發愛普瑟隆等固體燃料火箭的實際成果，許多IA的工程師也被派到SPACE ONE參與KAIROS研發。

SPACE ONE在零組件採購方面也發揮了從CANON電子及IA採購的優勢，成立至今6年終於走到發射衛星的階段。

近年各界對小型衛星的發射需求漸增，SPACE ONE主打「太空宅配」業務並瞄準其商機；他們也接受海外訂單，目前接受海外及民間企業等想發射衛星的顧客訂單已經排到KAIROS火箭3號機。

SPACE ONE社長豐田正和說，太空業務至今都是由「官方」主導，他們希望能成為「民間」主導的契機。

與此相關，KAIROS一號機屆時升空地點，位於和歌山縣串本町一處面海的首座民間發射場「紀伊發射場」（Space Port紀伊）。紀伊發射場是由SPACE ONE所打造。

發射當天，SPACE ONE在發射場南方約2公里的田原海水浴場及東北方約2公里的舊浦神小學，分別設置收費的正式觀賞處，兩處各可容納約2500人觀看火箭發射。

SPACE ONE從1月29日開始販售入場券，結果才兩天就售罄。

串本町內的住宿設施也因為「火箭需求」大量湧入訂房。加盟南紀串本觀光協會的約30間飯店等業者，在火箭發射日程確定後就開始接獲民眾訂房，3月8日及9日各業者的訂房狀況幾乎客滿，以3月上旬這個時期來說相當罕見。

南紀串本觀光協會事務局長（秘書長）宇井晉介說，很多買不到入場券的全日本各地民眾，都來詢問「還有沒有可以看到火箭的觀看地點」。

因此，發射當天他們將在和歌山市的JR和歌山站前及商業設施等地，舉辦可供民眾一起觀看的「公開現場轉播」（public viewing）活動。

日本目前在九州鹿兒島縣種子島、肝付町及北海道大樹町設有火箭發射場，但位於本州島的火箭發射場，紀伊發射場則是第一座。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130306

#日本
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