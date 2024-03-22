Instagram用戶遭強制登出 當機原因待官方說明
2024/3/22 09:33（3/22 09:57 更新）
（中央社記者吳家豪台北22日電）Meta旗下臉書（Facebook）與Instagram 3月多次當機，今天又傳出Instagram部分用戶遭強制登出，多次嘗試登入仍無法正常使用；中央社記者向Meta詢問當機原因及影響範圍，至發稿為止尚未取得回覆。
根據斷線追蹤網站Downdetector.com，從今天上午約7時開始有大量用戶回報Instagram當機狀況，大多數與登入異常有關；臉書則沒有異常情形發生。
今年3月5日臉書與Instagram因技術問題全球大當機，影響數十萬用戶，經過2個多小時搶修後恢復正常，但20日再次發生問題，部分用戶無法登入或限時動態功能無法正常運作。（編輯：張均懋）1130322
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