Instagram本月二度當機 影響美國逾5000用戶

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（中央社加州孟羅公園21日綜合外電報導）根據斷線問題追蹤網站Downdetector.com數據，科技巨擘Meta Platforms旗下社群媒體Instagram今天有數以千計用戶遇到斷線問題。

路透社報導，Downdetector數據顯示，在斷線尖峰時段，逾5000名在美國的用戶通報無法連上Instagram。

Downdetector透過核對多個來源的狀態報告來追蹤斷線情形，包括用戶在該平台上通報的錯誤。

Meta並未立即回應路透社的置評請求。

Meta旗下的社交平台臉書（Facebook）和Instagram本月5日因技術問題全球大當機，影響數十萬用戶，經過兩個多小時搶修後才恢復正常。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1130322